Terrasse de l’Observatoire, le dimanche 3 avril à 08:00

Elle vous a manqué ? Elle revient le 3 avril ! La Foulée Meudonnaise vous donne rendez-vous sur la terrasse de l’Observatoire pour le départ et l’arrivée des courses. Pour sa 30e édition, la course vous propose 4 distances et 1 marche : * 800m, * 1.8km, * 5 km, * 10km, * 5km marche. Plusieurs animations – structures gonflables, homeball, mini-volley, mini-badminton – prolongeront l’esprit festif de cette journée labellisée Terre de Jeux 2024. **Départs des courses à la terrasse de l’Observatoire.** **Inscriptions jusqu’au 2 avril : bit.ly/inscriptions-fm-2022**

Inscriptions jusqu’au 2 avril

Elle vous a manqué ? La Foulée Meudonnaise revient le 3 avril. Pour la première fois, des animations viendront compléter l'événement !

2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T14:00:00

