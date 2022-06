Foulée des vieilles pierres, 18 juin 2022, .

Foulée des vieilles pierres

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 20:00:00 20:00:00

13H30 : randonnée pédestre organisée par les marcheurs du pays de Boussac (informations : marcheursdeboussac.waibe.fr)

14H00 À 15H30 : Accueil, inscription et remise des dossards aux coureurs

16H00 : Départ de la course – Place de la mairie

16h45 : Arrivée des premiers concurrents

18H00 : Arrivée des derniers concurrents…

18H10 : Proclamation des résultats et du palmarès, remise des récompenses et tirage de la tombola

19H00 : Pot de l’amitié offert par la commune de Saint Silvain Bas Le Roc (salle polyvalente)

Une boucle de 13 km empruntant des sentiers, chemins forestiers, prairies et petites routes vicinales (10% de routes, 90% nature). Le parcours passe sur le site classé des Pierres Jaumâtres, au sommet du Mont Barlot, point culminant de l’épreuve, à 598 mètres d’altitude.

Pour les licenciés FFA ,UFOLEP,FSGT,FSCS… Pour tous les autres : sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de la manifestation, de cadet (16ème année civile) à Master 5 (80ème année et plus).

