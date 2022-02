Foulée des Sacres 2022 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne La Foulée des Sacres, le rendez-vous running du mois de mai à Reims ! Si vous souhaitez vous défouler ou vous challenger à travers une épreuve, la course des Foulées des Sacres est faite pour vous ! Que ce soit entre amis, en famille, en voisin, en rémois, en touriste… vous êtes tous invités à participer à l’ambiance de cet événement pour encourager les coureurs ou même prendre part à la course ! Le départ aura lieu en soirée, cours Anatole France derrière la cathédrale Notre-Dame de Reims. Direction ensuite la basilique Saint Remi par la rue de l’Université. Ce parcours de 8km se compose d’une boucle urbaine à parcourir 2 fois. L’arrivée se fera ensuite à côté de la cathédrale. N’attendez plus pour vous inscrire ! foulee.des.sacres@gmail.com http://www.foulee-des-sacres.fr/ Reims

