Fouilles Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies, lundi 15 avril 2024.

Fouilles Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Une initiation aux fouilles adaptée aux familles, des enfants aux plus grands. Devenez un archéologue le temps d’une fouille où vous pourrez décaper, tamiser, enregistrer, analyser et restituer les données archéologiques minutieusement recueillies. A partir de 8 ans. Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-15

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

