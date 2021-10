Giberville Giberville Calvados, Giberville Fouilles archéologiques de Giberville Giberville Giberville Catégories d’évènement: Calvados

Giberville

Fouilles archéologiques de Giberville Giberville, 22 octobre 2021, Giberville. Fouilles archéologiques de Giberville 2021-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-22 22:00:00 22:00:00 Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise

Giberville Calvados Giberville La ville de Giberville propose une conférence de présentation des fouilles archéologiques de la commune :

Des fosses de chasse du NéolithiqueUne tombe princière de l’âge du BronzeDes enclos et une nécropole de l’âge du ferUne ferme gauloise

