Fouilles archéologiques au Mont Châtel. Conférence et visites commentées. Place du village,Pressiat, 17 septembre 2021, Val-Revermont.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion aussi de voir ou revoir l’exposition “L’énigme du Mont Châtel” à la salle des fêtes de Pressiat ainsi que les objets mis au jour durant les fouilles des années précédentes au musée du Revermont. ### Au programme du week-end : – À Pressiat, à la salle des fêtes, Mairie déléguée de Pressiat, route du Revermont Vendredi 18 septembre à 20 h 30 : conférence par David Billoin, archéologue responsable des fouilles. – À Pressiat, RDV sur la place du village : Samedi 18 septembre, départs à 9 h 30 et à 15 h et dimanche 19 septembre, départs à 10 h et à 15 h. Visites commentées des fouilles en cours par David Billoin et l’équipe de fouilleurs Réservation obligatoire auprès de Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme – 6 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG-EN-BRESSE – Tél. 04 74 22 49 40. – À Pressiat , à la salle des fêtes, Mairie déléguée de Pressiat, route du Revermont.Sélection de panneaux de l’exposition « l’Énigme du Mont Chatel » pour mieux comprendre le site – À Cuisiat, au musée du Revermont, 40 rue Principale Présentation des objets issus des fouilles Organisation : association des Amis de Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont, Office de tourisme Bourg-Destination, Commune de Val Revermont, Bourg-en-Bresse agglomération.

Gratuit. 30 personnes maximum pour les visites sur site (sous réserve des mesures sanitaires). La montée au site nécessite 30 mn de marche avec 300 m de dénivelé. Il faut prévoir de bonnes chaussures et être en bonne condition physique.

Conférence et visites commentées des fouilles en cours au Mont Châtel par David Billoin archéologue et l’équipe de fouilleurs : découverte, hypothèses et avancées de la recherche en cours

