Metz Hôtel de Ville Metz, Moselle Fouille archéologique à Woippy, sur les traces d’habitats datant du Néolithique et d’une villa gallo-romaine Hôtel de Ville Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Fouille archéologique à Woippy, sur les traces d’habitats datant du Néolithique et d’une villa gallo-romaine Hôtel de Ville, 19 septembre 2021, Metz. Fouille archéologique à Woippy, sur les traces d’habitats datant du Néolithique et d’une villa gallo-romaine

Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Au Salon de Guise de l’Hôtel de Ville de Metz, assistez à une conférence des archéologues de l’Inrap et du Pôle Archéologie Préventive Metz Métropole sur la fouille menée à Woippy. Une fouille archéologique vient de s’achever à Woippy, aux alentours de Metz, à la ZAC des Coteaux 2, en amont d’un aménagement de Blue Habitat, sur prescription de la DRAC Grand Est. Réalisées par les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et du Pôle Archéologie Préventive Metz Métropole, les recherches révèlent une très intéressante occupation humaine du néolithique ancien (5300 – 4950 avant notre ère) et des vestiges d’une villa gallo-romaine qui s’est développée du Ier à la fin du IVe siècle. Laurent Thomashausen, archéologue à l’Inrap et Christian Dreier, archéologue au Pôle Archéologie Préventive Metz Métropole, présenteront les premiers résultats obtenus mis en perspective des connaissances actuelles sur ces époques.

Gratuit. Entrée libre.

Au Salon de Guise de l’Hôtel de Ville de Metz, assistez à une conférence des archéologues de l’Inrap et du Pôle Archéologie Préventive Metz Métropole sur la fouille menée à Woippy. Hôtel de Ville 1 place d’armes, 57000 Metz Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 place d'armes, 57000 Metz Ville Metz lieuville Hôtel de Ville Metz