fin : 2024-05-26 17:30:00 . La Route des Chalots s’étire à travers les Vosges du Sud sur les départements de la Haute-Saône et des Vosges. Elle servira de fil conducteur à une série de déambulations qui nous amèneront à croquer in-situ le petit patrimoine et les sites naturels de cette partie du massif des Vosges : chapelles, thermes, lavoirs, rivières, tourbières, cascades, scènes de la vie quotidienne.

Au départ du Val d’Ajol, de 9h30 à 17h30 environ.

Inscription à la journée : 70€.

Pour débutant à confirmé. Le stage est limité à une dizaine de personnes pour une pédagogie personnalisée. Les débutants sont les bienvenus. EUR. Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

