VENISE N’EST PAS EN ITALIE Théâtre Victor Hugo, 22 mai 2018 20:30, Fougères. Mardi 22 mai 2018, 20h30 Sur place 17.00€ T.P – 8.5€ T.R 0299948365 Théâtre – Seul en scène Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner en caravane… Adapté de son propre roman, l’auteur de « L’étudiante et Monsieur Henri » vous convie à un formidable voyage, entre humour et émotion, où rien ne se passera comme prévu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. Thomas Solivérès a été nomme aux Molières 2017 dans la catégorie Meilleur Seul en scène Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 22 mai 2018 – 20h30 à 22h00

