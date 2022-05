SONGS Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

SONGS Théâtre Victor Hugo, 9 février 2018 20:30, Fougères. Vendredi 9 février 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 Conférence chantée burlesque Non, les plus grands tubes de l’histoire de la pop music n’ont pas été créés par des auteurs-compositeurs. En vérité, ils ont été fabriqués par les machines de la Songs Fabric, une entreprise familiale, fleuron de la technologie à la française. Olga Kalinka, directrice commerciale de la Songs, anime une conférence pour présenter les nouveaux logiciels de l’entreprise et en même temps, dévoiler au public les secrets de fabrication indispensables pour réussir un tube. Mais c’est compté sans l’intervention d’Octavo Like, technicien maladroit, distrait et encombrant… SONGS est un OVNI, entre comédie musicale et théâtre burlesque, servi par un duo de comédiens tour à tour drôle et émouvant, une vraie fausse conférence agrémentée des compositions originales signées par la fine fleur de la chanson française d’aujourd’hui. Textes & dialogues : Antoine BARRAILLER Composition musicale : Florent MARCHET, ALDEBERT, ARCHIMEDE, Zaza FOURNIER, BARTONE Avec: Cécile LE GUERN (Olga) & Philippe DEVAUD (Octavo) Mise en scène: Michaël EGARD & Antoine BARRAILLER Illustration: Wiebke PETERSEN Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 9 février 2018 – 20h30 à 22h30

Heure : 20:30 - 22:30
Lieu Théâtre Victor Hugo
Adresse Place du théâtre 35300 Fougères
Ville Fougères

