RICHARD BOHRINGER dans Traîne pas trop sous la pluie Théâtre Victor Hugo, 27 mars 2018 20:30, Fougères. Mardi 27 mars 2018, 20h30 Sur place 24.00€ T.P – 12.00€ T.R 0299948365 Théâtre – Seul en scène Chaque soir derrière son pupitre, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse.Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. Ce musicien des mots orchestre une symphonie de la vie. Sur un air très rimbaldien, ce marcheur infatigable égrène des rimes bariolées pour trouver sa propre langue. Les mots tonnent, ils hurlent, sa langue est celle d’un baroudeur. On ressort enivré d’émotion. Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 27 mars 2018 – 20h30 à 23h00

