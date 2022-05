Moses Concas Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Moses Concas Théâtre Victor Hugo, 8 octobre 2020 20:30, Fougères. Jeudi 8 octobre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif : 12€ Demi-tarif : 6€ resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh BEATBOX ET HARMONICA DANS UN ECRIN DE VELOURS LE GRAND SOUFFLET Beatbox et harmonica Maitre de l‘harmonica hautement qualifié,Moses a enrichi l’approche habituelle de l’instrument préféré des musiciens de blues avec le rythme de style beatbox.

Moses a grandi sous le soleil de la Sardaigne, dans une famille de musiciens talentueux, où sa grand-mère, musicienne et artiste elle-même, a eu l’influence la plus importante sur son développement.

Il a couronné sa riche expérience du spectacle de rue avec une saison réussie dans les rues de Londres et en 2016, il a remporté le premier prix de l’émission télévisée «Italy’s Got Talent». Harmonica Beatbox Moses Concas

Chant Silvia Piras

Guitare Dado Leo Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 8 octobre 2020 – 20h30 à 21h45 LE GRAND SOUFFLET DR

