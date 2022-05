MORIARTY & FRIENDS présentent Wati Watia Zorey Band Théâtre Victor Hugo, 15 mars 2018 20:30, Fougères.

Jeudi 15 mars 2018, 20h30 Sur place 17.00€ T.P – 8.5€ T.R 0299948365

Musique du monde

Rosemary Standley et sa bande s’extrapolent dans un hommage foisonnant au grand chanteur réunionnais Alain Péters.

Faut-il s’étonner de retrouver Moriarty derrière le mystérieux et éphémère Wati Watia Zorey Band ? Probablement pas, tant la formation emmenée par sa chanteuse Rosemary Standley est elle-même synonyme de mix de nationalités et de cultures diverses. Familier de l’île de la Réunion depuis plusieurs années, le quintet blues-rock a choisi d’embrasser le temps d’un album l’œuvre colossale de l’une des icônes de l’île, le poète et musicien créole Alain Péters.

C’est le fruit d’une rencontre entre deux chanteuses qui a déclenché ce projet ambitieux. A l’automne 2008, lors d’un concert de maloya au Festival Africolor, Rosemary Standley rencontre la chanteuse rock Marjolaine Karlin. Ensemble, avec une partie des Moriarty et deux autres musiciens eux-aussi zoreys (étrangers en créole), un projet en long cours s’amorce autour du grand mélodiste réunionais et prend forme avec Zanz In Lanfer, une somme de ré-arrangements et d’enregistrements inédits en forme d’odyssée collective.

Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

jeudi 15 mars 2018 – 20h30 à 22h30