Maria Dolores y Amapola Quartet Théâtre Victor Hugo, 20 novembre 2018 20:30, Fougères. Mardi 20 novembre 2018, 20h30 Sur place 17€ / 8,50€ 02 99 94 83 65 « Maria Dolores : un mythe. A la fois diva sensuelle et clown, la biche madrilène est généreuse à chaque instant. Et le public le lui rend bien. » OUEST FRANCE Maria Dolores s’était bien juré de ne plus jamais chanter le tango … Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel irrésistible du bandonéon qui a réveillé en elle le sang de cette musique qui coule dans ses veines? La diva madrilène révèle sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet. Un concert qui alterne moments de grâce musicale et passages humoristiques où elle raconte SA véritable histoire du Tango. D’airs susurrés en milongas des exilés, on avance sur les trottoirs de Buenos Aires, entre la poésie vivante et les colères effervescentes d’une femme qui fume en rêvant et d’un orchestre qui rêve en jouant… Réservez Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 20 novembre 2018 – 20h30 à 22h00

