Cette fable politique évoque avec une belle poésie l’importance des mots et du lien social dans la construction d’une société humaniste. CETTE FABLE POLITIQUE ÉVOQUE AVEC UNE BELLE POÉSIE L’IMPORTANCE DES MOTS ET DU LIEN SOCIAL DANS LA CONSTRUCTION D’UNE SOCIÉTÉ HUMANISTE. Youma a 14 ans et elle est sourde. Elle vient d’Okionuk, un village polaire situé au nord-nord-est du monde. Les habitants d’Okionuk ont toujours vécu au contact de la nature, avec une culture de l’oralité hors du commun. Un matin, un camion noir apparait sur la place du village. Le marchand propose chaudières, couettes et grilles pains… Mais puisque l’argent n’existe pas dans ce village, il faut payer en mot. Une chaudière coute 199 mots ! La pénurie de mots et l’appât du gain attisent violences et rivalités. Quand les habitants ne s’expriment plus que par grognements, Youma est la seule à avoir conservé une langue secrète… celle des signes.

