Le quatrième mur Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Le quatrième mur Théâtre Victor Hugo, 1 décembre 2020 20:30, Fougères. Mardi 1 décembre 2020, 20h30 Sur place Plein-tarif : 12 € demi-tarif : 6 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Passion et désespoir au coeur de la folie des hommes. Dans ce seul en scène puissant et haletant, la force du récit nous plonge dans une brèche d’humanité au coeur de la guerre à Beyrouth. Le quatrième mur Cie L’autre monde – D’après le roman de Sorj Chalandon Passion et désespoir au coeur de la folie des hommes. Il fallait pouvoir rêver l’inconcevable…Puisque la guerre est folie, la paix devait l’être aussi. Dans son hôpital, Samuel Akounis a fait promettre à son meilleur ami de monter Antigone d’Anouilh en pleine guerre du Liban. Georges est parti à Beyrouth avec pour projet de faire jouer sur la ligne de démarcation un fils ou une fille de chaque camp. Il est parti main tendue à la paix mais la guerre lui a offert brutalement la sienne… De retour auprès de Sam, il raconte. Et comme il aime le théâtre, il rejoue aussi. Il se plonge à corps perdu jusqu’à revivre ces souvenirs magnifiques, poétiques et bouleversants. Dans ce seul en scène puissant et haletant, la force du récit nous plonge dans une brèche d’humanité au coeur de la guerre à Beyrouth. Auteur Sorj Chalandon

Adaptation Marc Beaudin, Julien Bleitrach

Mise en scène Julien Bleitrach, Cyril Manetta

Interprétation Julien Bleitrach

Scénographie Cécilia Delestre

Création lumière Cyril Manetta

Création sonore Michael Filler, Johan Lescure

Conception graphique Rosalie Lonçin, Stella Rebouh

Regard extérieur Muriel Sapinho Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 1er décembre 2020 – 20h30 à 21h45 DR

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Théâtre Victor Hugo Adresse Place du théâtre 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Théâtre Victor Hugo Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre Victor Hugo Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Le quatrième mur Théâtre Victor Hugo 2020-12-01 was last modified: by Le quatrième mur Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo 1 décembre 2020 20:30 fougères Théâtre Victor Hugo Fougères

Fougères Ille-et-Vilaine