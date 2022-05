LE MAXI MONSTER MUSIC SHOW Théâtre Victor Hugo, 12 octobre 2017 20:30, Fougères.

Jeudi 12 octobre 2017, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365

Cabaret forain

Dans sa baraque foraine, la célèbre Poupée Barbue et ses freaks musiciens vous embarquent pour un show rock’n’roll et déjanté ! Personnages extraordinaires ou merveilleuses arnaques inventées de toutes pièces ? Découvrez leur univers burlesque et rétro inspiré des années 30 et laissez-vous envoûter par la Femme à barbe et sa troupe d’incroyables phénomènes ! Un concert spectaculaire hors normes pour tous les monstres, petits et grands, à partir de 12 ans

Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

