Le bois dont je suis fait Théâtre Victor Hugo, 21 mai 2019 20:30, Fougères.

Mardi 21 mai 2019, 20h30 Sur place Tarifs 17€ / 8,5€ 0299948365, http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/panier.aspx?errorMessage=Il%20n%e2%80%99y%20a%20plus%20de%20place%20disponible%20pour%20l%e2%80%99horaire%20choisi%20:%20veuillez%20choisir%20une%20autre%20s%c3%a9ance

A l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les réconcilier. Mais entre paternalisme, aveuglement et désir d’émancipation, que reste-t-il de la famille lorsque le bal des rancoeurs se met en place ? Ici, chacun va remettre en question l’héritage familial, celui que nous portons tous et dont on ne cesse de vouloir se débarrasser. Une comédie sociale, où deux comédiens font naître et exister une galerie de personnages haut en couleurs, et vous entrainent dans une histoire sensible et drôle.

Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

mardi 21 mai 2019 – 20h30 à 21h30

DR