Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce Théâtre Victor Hugo, 1 avril 2023 20:30, Fougères.

Tigre d’Eau Douce est son premier projet en tant que leader, un retour à ses premières amours jazz. Samedi 1 avril, 20h30 1

UN VOYAGE LUMINEUX SUR FOND DE GROOVE, LAURENT BARDAINNE REVIENT LE SAXOPHONE DANS SES BAGAGES.

Originaire de Fougères, formé au Conservatoire de Paris, musicien, compositeur, Laurent Bardainne a collaboré avec Pharrell Williams, Cassius, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, David Murray, Daniel Darc, Thomas de Pourquery Supersonic… et co-fondé Poni Hoax, Limousine, Lost (ou plus récemment Sabrina & Samantha (Ed Banger records). Tigre d’Eau Douce est son premier projet en tant que leader, un retour à ses premières amours jazz. Avec le groove organique et le souffle de l’orgue Hammond ; la chaleur des percussions ; les mélodies de saxophone ténor captivante, les musiciens solaires nous entrainent dans une escapade chimérique.

Organisé par l’association le jazz et la Java dans le cadre du festival Jazz In Fougères du 29 mars au 9 avril.

Théâtre Victor Hugo Pl. du Théatre, 35300 Fougères Centre ville – Urbanistes Fougères 35300 Ille-et-Vilaine

