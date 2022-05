Joon Moon Théâtre Victor Hugo, 6 novembre 2018 20:30, Fougères.

Mardi 6 novembre 2018, 20h30 Sur place 12€ / 6€ 02 99 94 83 65

Le groupe franco-américain Joon Moon publie ‘Moonshine Corner’, un premier album étincelant, qui brille de l’éclat de la voix de sa chanteuse !

Enregistre avec des instruments vintage des anne es 60 et 70’s, et me lange aux techniques de production actuelles, « Moonshine Corner » joue la carte d’une modernite subtile, et nous ballade, tout au long de ses douze titres, entre pop et trip-hop, folk et soul, jazz et nappes e lectro, puisant discrètement sa science du groove amoureux du côte de Radiohead, de Neil Young ou Ze ro 7. Mais Joon Moon est aussi, et il ne faut pas l’oublier, un projet qui prend toute sa dimension en live, avec une formation re duite (batterie, piano) qui laisse entière liberte à la puissance de la voix de Krystle Warren, capable de passer, du gospel e nerve à la complainte feutre e, et de changer de tessiture au gre de ses envies d’un claquement de doigt.

Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine

mardi 6 novembre 2018 – 20h30 à 22h00