HAMLET EN 30′ Théâtre Victor Hugo, 5 décembre 2017 20:30, Fougères. Mardi 5 décembre 2017, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 Théâtre burlesque La postérité de “Hamlet” passe désormais par cette version accélérée de l’œuvre la plus longue du grand Will. En bon sprinter, le comédien et metteur en scène Luc Miglietta, qui n’en est pas à son premier triomphe, évite toutes les analyses psychocritiques et soporifiques pour nous servir avec une dérision salutaire la quintessence d’un texte-monument du théâtre élisabéthain. Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 5 décembre 2017 – 20h30 à 22h30

Heure : 20:30 - 22:30
Lieu Théâtre Victor Hugo
Adresse Place du théâtre 35300 Fougères
Ville Fougères

