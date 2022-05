GARCONS par Zaza Fournier, Carmen Maria Vega et Cléa Vincent Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

GARCONS par Zaza Fournier, Carmen Maria Vega et Cléa Vincent Théâtre Victor Hugo, 7 novembre 2017 20:30, Fougères. Mardi 7 novembre 2017, 20h30 Sur place 17.00€ T.P – 8.5€ T.R 0299948365 Chanson française GARÇONS a changé de coiffure et revient aujourd’hui avec CARMEN MARIA VEGA, ZAZA FOURNIER et CLÉA VINCENT. GARÇONS, c’est aussi un garçon, un vrai, RAPHAËL THYSS, qui les accompagne sur scène. GARÇONS, c’est trois femmes qui jouent aux garçons, trois femmes qui chantent des chansons d’hommes, trois femmes qui se glissent dans le répertoire des années Canetti (de 1950 à 1970) comme on se glisse dans un pantalon. 3 chanteuses d’aujourd’hui réunies en hommage au répertoire de l’époque Canetti. Serge Gainsbourg, Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis Lemarque… Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 7 novembre 2017 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Théâtre Victor Hugo Adresse Place du théâtre 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre Victor Hugo Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Théâtre Victor Hugo Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

GARCONS par Zaza Fournier, Carmen Maria Vega et Cléa Vincent Théâtre Victor Hugo 2017-11-07 was last modified: by GARCONS par Zaza Fournier, Carmen Maria Vega et Cléa Vincent Théâtre Victor Hugo Théâtre Victor Hugo 7 novembre 2017 20:30 fougères Théâtre Victor Hugo Fougères

Fougères Ille-et-Vilaine