ENSEMBLE Théâtre Victor Hugo, 20 octobre 2017 20:30, Fougères. Vendredi 20 octobre 2017, 20h30 Sur place 24.00€ T.P – 12.00€ T.R 0299948365 Théâtre Isabella, est une femme déterminée, elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux.Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et d’ironie. Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? Sommes –nous prêts à accepter la différence ? avec Catherine ARDITI, Sonia PALAU, Floriane VINCENT et Fabio MARRA Pièce de : Fabio MARRA Molières 2017: Catherine ARDITI – Meilleure comédienne du Théâtre Privé Fabio MARRA – Nomination révélation masculine Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 20 octobre 2017 – 20h30 à 22h30

