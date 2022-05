BOBBY & SUE et GEMMA & THE TRAVELLERS Théâtre Victor Hugo Fougères Catégories d’évènement: Fougères

BOBBY & SUE et GEMMA & THE TRAVELLERS Théâtre Victor Hugo, 10 avril 2018 20:30, Fougères. Mardi 10 avril 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 Double plateau musique Bobby & Sue Violaine Fouquet : chant et Brendan De Roeck : guitare, piano, chant Leurs chansons transmettent l’esprit du blues, celui qui vous écorche l’âme en vous câlinant le corps. Sue possède une voix incroyable d’authenticité, à la sensualité canaille, quelque part entre Mamie Smith et Billie Holiday. Au piano ou à la guitare, Bobby balance un swing jazz réjouissant et mêle parfois sa voix à celle de Sue. Bobby zappe les artifices et s’appuie sur sa seule dextérité instrumentale pour mettre en évidence la suavité envoûtante de Sue, qui use d’une gouaille avec juste ce qu’il faut de canaillerie pour nous ensorceler. Leur répertoire au souffle jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin de country mais reste toujours trempé dans l’encre bleue du blues originel. Gemma & the Travellers Gemma Marchi: Auteur, Compositeur, Intérprète; Robert Petersson: Guitare, Compositeur; Damien Barbé: Wurlitzer Piano Electrique; Robin Tixier: Batterie; Alan Beckman: Basse; Kevin Hoffman: Saxophone Ils nous viennent de Bretagne, mais comme leur nom l’indique, ce sont des voyageurs. Le duo Anglais, aux racines Italiennes et Suédoises, a choisi la Bretagne comme terre d’accueil pour former le groupe. Biberonnés à la culture d’outre manche, fins amateurs de Soul 60’s, ils composent une Soul vintage aux accents Northern avec une touche de modernité. Sur scène, le groupe est une vrai machine à groover, avec de nombreuses tournées en Europe dont le Jazz Café avec Craig Charles à Londres, ils sont tous au service de Gemma dont la voix est à la fois belle et sans équivalent. Une vrai signature vocale pour un groupe à forte personnalité. Théâtre Victor Hugo Place du théâtre 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 10 avril 2018 – 20h30 à 23h00

Théâtre Victor Hugo
Place du théâtre 35300 Fougères
mardi 10 avril 2018 – 20h30 à 23h00

