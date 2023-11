Laura Cahen / Marcia Higelin THEATRE VICTOR HUGO, 2 février 2024, FOUGERES.

Laura Cahen / Marcia Higelin THEATRE VICTOR HUGO. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:00 (2024-02-02 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Centre Culturel Juliette Drouet (L1-1119431/1-1119432/3-1119430) présente ce concert Avec Une fille, Laura Cahen signe un album autobiographique, un manifeste, une affirmation d’elle-même. Elle se raconte et se chante, pour mieux se trouver. / Marcia Higelin chante sa singularité, son audace, sa liberté. Laura Cahen : Parmi ces influences on retrouve Bertrand Belin, Kate Bush, Alain Souchon, Björk ou encore PJ Harvey. L’électronique est au service d’une écriture imaginée et d’un timbre révélé. Sans artifices, la chanteuse va à l’essentiel et refuse l’enfermement. Le rêve, les saisons, la nature, l’amour, la rupture, la folie et cette pincée de sorcellerie (Laura cite volontiers Mona Chollet) se manifestent au fil de ces morceaux où la lumière rencontre la nuit, où le synthétique croise le fer avec l’organique. Marcia Higelin : Avec son premier EP Prince de Plomb, elle nous fait traverser ses tempêtes intimes, ses solitudes, ses rêves aussi. Se rendre digne de son nom sans rien concéder de sa vérité propre, tel est l’enjeu secret de Marcia Higelin qui chante à cœur ouvert et invite ses auditeurs/auditrices dans son intimité. Dans sa voix, des nuances qui émeuvent, des couleurs de Jazz et une identité marquée. Sur scène l’ambiance est feutrée, le piano-voix vous envoute et la puissance de son timbre suffit à remplir l’espace.Numéro de téléphone PMR: 02 99 94 83 65 Laura Cahen Laura Cahen

Votre billet est ici

THEATRE VICTOR HUGO FOUGERES PLACE DU THEATRE Ille-et-Vilaine

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici