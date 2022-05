Festival Les Yeux Fermés #2 Médiathèque La Clairière, 15 octobre 2019 20:30, Fougères.

15 et 16 octobre 2019 Sur place Gratuit http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh

Des concerts dans le noir. Des expériences d’écoute uniques qui vous plongeront dans les univers particuliers des artistes invités…

Suuij

Suuij est une balade. Une balade dans les recoins infinis de notre imaginaire mystérieux, doux, parfois inquiétant. C’est une marche, une course, une contemplation… Juliette Divry nous transporte de part sa voix, son souffle, son violoncelle vers un paysage intime à la fois tendre et dangereux.

Arthur d’Haeyer

Arthur sort de deux années d’un quasi ermitage dans son petit studio en Bretagne, il vient de sortir à 23 ans son premier album “Amour” qu’il a réalisé entièrement seul. Un jazz évolutif et planant aux accents rock progressif et aux contours psychédéliques qui vous emporte et vous caresse l’âme…

Soirée label Elephant & Castle

Elephant et Castle est un label où il est permis de croiser le chant de la machine et celui des cordes. Son fondateur, Timsters, provoque les rencontres, fait se télescoper des univers disparates et suscite les collaborations. Il fait de son label un bâtiment dont l’équipage pourrait avoir comme dénominateur commun la recherche d’une Terre-incognita.

Médiathèque de Fougères, mercredi 16 octobre à 20h30. Ados et adultes. Sur réservation au 02 23 51 10 90 ou

mardi 15 octobre 2019 – 20h30 à 23h30

mercredi 16 octobre 2019 – 20h30 à 23h30