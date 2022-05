Visite de la réserve patrimoniale Médiathèque de Fougères, 19 septembre 2020 11:00, Fougères.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00 Sur place Entrée gratuite, sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJPQXuO-X3YmS–9Nsve81erJnKKBeQYuiHiUd79TFj5llrg/viewform?usp=pp_url, 02 23 51 10 90.

Trouvez votre trésor dans notre réserve patrimoniale !

Partez à la chasse au trésor !

La réserve patrimoniale de la médiathèque de Fougères regorge de merveilles étonnantes : lettres de Juliette Drouet, cartes anciennes, cartes postales, gravures, affiches, livrées précieux…

Inscrivez-vous et plongez dans le passé !

samedi 19 sept à 11h, à partir de 8 ans, sur inscription via le site (formulaire) ou par tél 02 23 51 10 90.

Médiathèque de Fougères 2, esplanade des Chaussonnières 35300 Fougères 35300 Fougères Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine

02 23 51 10 90 http://mediatheques.fougeres-agglo.bzh Lieu de découverte, de détente et de travail, la médiathèque La Clairière vous propose de vous aventurer parmi 120 000 documents : livres, revues, DVD et CD, liseuses et tablettes numériques, jeux vidéos.

Variez les plaisirs !

Sur place : Patio et tables de jardin, salle de travail au calme ou colimaçon coloré pour les grands et petits curieux ? Choisissez selon vos envies…

Rencontres, animations, conférences et concerts, la médiathèque La Clairière c’est le lieu de découverte pour tous. L’équipe vous propose des animations et événements liés à l’actualité culturelle, internationale, sociale, scientifique et sportive… ouverts à tous et gratuits.

Pas encore décidé ? Nous sommes là pour vous renseigner sur les sélections, les événements et les nouveautés.

Chez soi : Découvrez nos propositions (120 000 documents & nouveautés) chez vous. S’abonner c’est s’amuser !

samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 12h00

@médiathèque de Fougères