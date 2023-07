Le 7ème continent conte théâtral familial Jardin public de Fougères Fougères Catégories d’Évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine Le 7ème continent conte théâtral familial Jardin public de Fougères Fougères, 12 juillet 2023 15:00, Fougères. Le 7ème continent conte théâtral familial Jardin public de Fougères Fougères Mercredi 12 juillet, 15h00 un conte théâtral écologique sur la pollution de la mer. une prise de conscience pleine de poésie pour toute la famille Mercredi 12 juillet, 15h00 1

https://lapasseeproduction.com Le 7ème Continent

Un conte théâtral poétique et écologique pour toute la famille à partir de 3 ans.

Kam une petite fille suit les aventures de sa maman partie à la recherche du continent de plastique. ses rêves vont l’emporter sur le continent peuplé de monstres surprenants qui vont l’aider à secourir sa maman. Jardin public de Fougères 2B Rue Porte Saint-Léonard, 35300 Fougères Centre ville – Urbanistes Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Jardin public de Fougères Adresse 2B Rue Porte Saint-Léonard, 35300 Fougères Ville Fougères Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Jardin public de Fougères Fougères

Jardin public de Fougères Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/