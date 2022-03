Fougères Crocodiles Théâtre Astrée, 12 avril 2022, Villeurbanne.

Fougères Crocodiles

Théâtre Astrée, le mardi 12 avril à 19:19

Deux histoires se superposent : dans le passé, le Roi d’Angleterre part à la recherche avec son fidèle acolyte, Charles Darwin, d’une Fougère miraculeuse qui peut agir sur le Destin du Monde. Dans le présent, Sara découvre que son mari Téodore, dans le coma suite à un accident, lui a menti sur beaucoup de choses. Pour connaître la vérité, elle part à la recherche d’une certaine Fougère, qui peut agir sur le Destin et que son mari était sur le point de découvrir. Il faut se dépêcher car la Fougère Crocodile ne fleurit qu’une fois par an, et au petit matin il sera trop tard. Un conte philosophique autour de la question du destin : sur quoi peut-on agir ; qu’est ce qui est écrit d’avance ? **compagnie Du Vieux Singe** Texte et mise en scène : Ophélie Kern Assistante mise en scène : Emma Rizzo Musique originale : Mélissa Acchiardi Interprètes : Grégoire Ternois (percussions), David Bescond, Margaux Chailloux, Cécile Péricone et Jérôme Quintard

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

Un conte blues à l’attention de ceux qui veulent agir sur le destin du monde

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne



