Mademoiselle Julie, mise en scène Christophe Lidon Centre Culturel Juliette Drouet, 30 mars 2023 20:30, Fougères.

Jeudi 30 mars, 20h30 Sur place 24-12€ https://indiv.themisweb.fr/0661/fListeManifs.aspx?idstructure=0661&EventId=2

MADEMOISELLE JULIE EST UN TEXTE MYTHIQUE QUI A DONNÉ ENVIE AUX PLUS ILLUSTRES ARTISTES DE RACONTER CETTE HISTOIRE D’AMOUR ET DE MANIPULATION, DE VIOLENCE ET DE FIÈVRE.

La demoiselle de la maison va provoquer et séduire le valet de son père. Transgression la plus ultime pour cette « fille à papa » qui va tout faire pour rendre cette nuit, la plus courte de l’année, la plus électrique, la plus intense, la plus définitive. La puissance de ce grand texte de théâtre réside dans la force de l’affrontement qui traverse les décennies sans que soit affaiblie pour autant la structure psychologique des personnages qui s’aiment et se combattent.

Centre Culturel Juliette Drouet Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Ille-et-Vilaine

jeudi 30 mars – 20h30 à 22h00