Le Complexe de Chita, Cie Tro-Heol Centre Culturel Juliette Drouet, 11 avril 2023 20:30, Fougères.

Jeu d’acteur, marionnettes, masques et théâtre d’ombre se croisent dans cette fable initiatique à la fois légère et tragique, aux accents fantastiques, toujours sur le fil de la poésie. Mardi 11 avril, 20h30 1

Sud de l’Espagne dans les années 80. Damien, 10 ans, débarque de la ville. Son quotidien de petit citadin fait désormais place aux poules, coqs, âne, chèvre, chiens de chasse… Le père de Damien profite de ce changement de vie pour faire de son fils « un homme », un vrai. Mais qu’est-ce donc qu’un homme ?

Le complexe de Chita est une histoire d’enfance, celle de jeunes gens qui refusent de suivre un chemin tout tracé, mêlant narration, dialogues et écriture visuelle pour questionner les stéréotypes de genre (fille/garçon) et d’espèce (humain/animal). Jeu d’acteur, marionnettes, masques et théâtre d’ombre se croisent dans cette fable initiatique à la fois légère et tragique, aux accents fantastiques, toujours sur le fil de la poésie.

Centre Culturel Juliette Drouet Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Fougères 35300 Ille-et-Vilaine

