Bertrand Belin, Album Tambour Vision Centre Culturel Juliette Drouet, 10 mars 2023 20:30, Fougères.

Vendredi 10 mars, 20h30 Sur place 24-12€ – tout public https://indiv.themisweb.fr/0661/fListeManifs.aspx?idstructure=0661&EventId=2

CROONER ÉLECTRIQUE OU COMÉDIEN À L’ÉLÉGANCE RARE, AVEC SA VOIX RAUQUE ET SES ACCORDS DE GUITARE ACÉRÉS, BERTRAND BELIN, INIMITABLE, REVIENT AVEC SON 7ÈME ALBUM, TAMBOUR VISION.

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ?

Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce que nous raconte ce nouvel album.

Les talents d’acteur de Bertrand Belin que l’on retrouve dans ces concerts seront au service d’une pop francophone incitant à l’ivresse des sens. Tout en contrastes, les boîtes à rythmes nous saisissent, la guitare se fait plus discrète tandis qu’un Mellotron, avec son souffle et ses défauts, se distingue parmi les autres claviers.

Centre Culturel Juliette Drouet Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Ille-et-Vilaine

