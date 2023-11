Les Graines oubliées par Ladylike Lily Centre Culturel Juliette Drouet Fougères, 13 décembre 2023T 15:00, Fougères.

Ce conte musical nous plonge dans l’univers coloré et poétique d’une quête merveilleuse à travers des boucles aériennes et une voix de velours. Théâtre d’ombre et musique. Mercredi 13 décembre, 15h00 1

Ce conte musical nous plonge dans l’univers coloré et poétique d’un voyage initiatique à travers des boucles aériennes et une voix de velours.

En quête d’un remède pour sa mère, Lily fouille dans les vieux livres d’histoire et de botanique et se rend compte que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud lui révèle un secret : il existe quelque part, loin de la ville, une sorcière capable de soigner grâce au pouvoir des plantes. La petite fille se met alors en route et découvre un monde jusqu’alors bien caché. Un univers sauvage, végétal et merveilleux.

Après Echoes, l’artiste revient avec ce second opus à destination des plus jeunes mais qui n’est pas sans ravir les plus grands. Orianne Marsilli et Julien Ravary manipulent avec agilité un univers onirique qui se dévoile à la lumière des jeux d’ombre.

Goûter choco après spectacle !

Pour profiter encore un peu, le FSE du collège Gandhi vous propose un goûter suite au spectacle.

