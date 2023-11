Normalito par la Compagnie A L’ENVI Centre Culturel Juliette Drouet Fougères, 5 décembre 2023T 20:00, Fougères.

Normalito par la Compagnie A L’ENVI Centre Culturel Juliette Drouet Fougères Mardi 5 décembre, 20h00

Une histoire drôle et pleine de tendresse qui nous aide à faire la paix avec nos différences. Mardi 5 décembre, 20h00 1

https://indiv.themisweb.fr/0661/fListeManifs.aspx?idstructure=0661&EventId=2

Comment trouver sa propre norme ? Drôle et affutée, cette histoire pleine de tendresse pose une question simple et nécessaire. Elle nous aide à faire la paix avec nos différences.

La maîtresse a demandé aux élèves de sa classe de CM2 d’inventer leurs super-héros. Lucas a dessiné Normalito, le super-héro « qui rend tout le monde normaux ». Lucas juge que dans sa classe il y a de moins en moins de gens normaux. Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Entre les hauts potentiels, les troubles du dys, les handicapé·e·s, ceux et celles qui viennent d’autres pays, il a l’impression d’être oublié. Après cet incident, Iris, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui aimerait tant devenir normale.

Les deux enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître et fugueront. Durant leur périple ils rencontreront Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. Lina n’est pas une femme tout à fait comme les autres, elle est née Alain dans un corps qui ne lui correspondait pas.

Cette histoire nous saisit d’émotion, non sans rire et avec énormément de tendresse.

Centre Culturel Juliette Drouet Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Fougères 35300 Ille-et-Vilaine