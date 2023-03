Larmes de Crocodile par la Cie Hors d’œuvres Centre Culturel Juliette Drouet, 9 mai 2023 20:30, Fougères.

Une relecture truculente de l’histoire et des hommes et des femmes ou comment déboulonner le patriarcat. Mardi 9 mai, 20h30 1

https://indiv.themisweb.fr/0661/fListeManifs.aspx?idstructure=0661&EventId=2

Une relecture truculente de l’histoire et des hommes et des femmes ou comment déboulonner le patriarcat.

Dans la première scène de 2001 l’odyssée de l’espace ? Dans la première scène on y voit un homo erectus toucher une sorte de monolithe gris et peu de temps après il devient homme moderne. Ce primate qui démontre toute l’évolution de l’humanité en quelques minutes est évidemment un mâle. Stanley kubrick ne s’est sans doute pas posé de question. Il a simplement suivi le modèle convenu depuis des millénaires, ce sont les hommes qui ont fait l’histoire.

Alors voilà. Nous aussi on va tout reprendre depuis le début !

Avec un tableau, une craie et quelques instruments de musique, nous allons écrire et dessiner, jouer, chanter et danser, des scènes empruntées à la mythologie, au théâtre, au cinéma, à la littérature, aux sciences … mais en essayant de s’affranchir de nos regards formatés par des millénaires de patriarcat, et donc, en prenant les choses sous un angle un peu différent.

Centre Culturel Juliette Drouet Rue du Gué Maheu, 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Fougères 35300 Ille-et-Vilaine

Une relecture truculente de l’histoire et des hommes et des femmes ou comment déboulonner le patriarcat.

——————————————————————————————————–

Dans la première scène de 2001 l’odyssée de l’espace ? Dans la première scène on y voit un homo erectus toucher une sorte de monolithe gris et peu de temps après il devient homme moderne. Ce primate qui démontre toute l’évolution de l’humanité en quelques minutes est évidemment un mâle. Stanley kubrick ne s’est sans doute pas posé de question. Il a simplement suivi le modèle convenu depuis des millénaires, ce sont les hommes qui ont fait l’histoire.

### Alors voilà. Nous aussi on va tout reprendre depuis le début !

Avec un tableau, une craie et quelques instruments de musique, nous allons écrire et dessiner, jouer, chanter et danser, des scènes empruntées à la mythologie, au théâtre, au cinéma, à la littérature, aux sciences … mais en essayant de s’affranchir de nos regards formatés par des millénaires de patriarcat, et donc, en prenant les choses sous un angle un peu différent.