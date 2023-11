Téléphone-moi – F.O.U.I.C Centre Culturel J.Drouet, 11 avril 2024, FOUGÈRES CEDEX.

Téléphone-moi – F.O.U.I.C Centre Culturel J.Drouet. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:00 (2024-04-11 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

FOUGERES AGGLOMERATION ( L1-1119431/1-1119432/3-1119 présente ce spectacle Une fresque familiale et historique saisissante d’émotions où les récits intimes sont dissimulés derrière la vitre d’une cabine téléphonique.née une folle histoire d’amour, en avril 81, l’enfant de cette union organise sa vie recluse et en mars 98, leur petite fille éclabousse le quotidien de sa fantaisie.Se jouant de la chronologie, les récits vont s’entremêler, passant d’une époque à l’autre, pour résoudre une à une les énigmes de cette famille construite sur les secrets et les mensonges.La scénographie est épurée, trois cabines téléphoniques viennent concrétiser chaque époque. La lumière est majestueuse et décuple les émotions des personnages. Ce spectacle est avant tout une histoire de réconciliation et d’une colère qui s’épaissit. Numéro de Téléphone PMR : 02 99 94 83 65 Téléphone-moi – F.O.U.I.C

Centre Culturel J.Drouet FOUGÈRES CEDEX Rue du Gué Maheu Ille-et-Vilaine

