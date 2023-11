Dominique A – Tournée 2022-2023 Centre Culturel J.Drouet, 23 novembre 2023, FOUGÈRES CEDEX.

MAIRIE D’ARES (1-1113912/2-1113842/3-1113841) présente Considéré comme l’un des fondateurs de “La nouvelle scène française” dans les années 90 (avec Mano Solo et Christophe Miossec), Dominique A livre sur scène son 14e album.Pour cette nouvelle aventure musicale, le chanteur s’est entouré de musiciens triés sur le volet, avec comme postulat de base : « Se tenir loin des machines ! ». C’est ce qu’il appelle “le Monde réel”, sans artifice et sans automatisme : une voix, des textes et de “vrais instruments”.Dans cette démarche, ce n’est plus le chanteur solitaire, mais réellement une œuvre, un geste collectif, où chaque intervenant, producteur ou musicien a apporté son écot.Sans jamais dévier de sa route et de ses envies, “Le Monde réel” fixe un moment de musique d’une honnêteté et d’une luminosité foudroyantes, qui porte l’œuvre de Dominique A encore plus loin.À l’écoute des paroles, on y reconnaîtra ce monde qui change sans trop savoir ni pourquoi ni où il va, et auquel il faut s’adapter…ou pas.Durée : 1h15Tout public.Sans entracteAccès PMR : 05 56 03 93 03Informations d’accès : Parking Dominique A

Centre Culturel J.Drouet FOUGÈRES CEDEX Rue du Gué Maheu Ille-et-Vilaine

