White Dog C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

White Dog C.C Juliette Drouet, 28 novembre 2019 20:30, Fougères. Jeudi 28 novembre 2019, 20h30 Sur place Plein tarif: 17€ – Tarif réduit: 8,5€ 0299948365 Peut-on désapprendre la haine ? Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour l’égalité des droits civiques, Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné , Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier. Contre l’avis de tous, l’écrivain veut croire à une rééducation possible de la bête. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 28 novembre 2019 – 20h30 à 22h05

Détails Heure : 20:30 - 22:05 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

White Dog C.C Juliette Drouet 2019-11-28 was last modified: by White Dog C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 28 novembre 2019 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine