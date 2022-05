Tous les marins sont des chanteurs – François Morel C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Tous les marins sont des chanteurs – François Morel C.C Juliette Drouet, 19 mai 2020 20:30, Fougères. Mardi 19 mai 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 24€ – Tarif réduit: 12€ 0299948365 Création 2020 Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer à trente ans est un fantôme pour la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais, comme dit Rimbaud : « il n’y a pas de hasards ou il n’y a que des hasards ». C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire (Ille et Vilaine) que François Morel, feuilletant de vieilles revues rongées par les embruns, découvrit une brochure de 1894 « La Cancalaise » dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mardi 19 mai 2020 – 20h30 à 21h45

