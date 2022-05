TOSS’N TURN C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

TOSS’N TURN C.C Juliette Drouet, 26 janvier 2018 20:30, Fougères. Vendredi 26 janvier 2018, 20h30 Sur place Entrée libre – Réservation impérative 0299948365 Irish music & tap dance TOSS’N TURN ou la rencontre du trio Toss avec Marion et Sébastien, danseurs de claquettes irlandaises. Ils jaillissent sur scène ; sourires et complicité, chorégraphies rythmées et aériennes. L’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le public en redemande ! Une débauche sonore et visuelle à un rythme endiablé. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 26 janvier 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

TOSS’N TURN C.C Juliette Drouet 2018-01-26 was last modified: by TOSS’N TURN C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 26 janvier 2018 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine