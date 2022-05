Toimoinous C.C Juliette Drouet, 5 décembre 2018 14:30, Fougères.

Mercredi 5 décembre 2018, 14h30 Sur place enfant 4€, adulte 8€ http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0760-000000000077

La richesse graphique et narrative des cinq courts-métrages au programme de ce ciné-concert compose la trame sur laquelle les musiciens ont tissé leur univers musical singulier.

Un savant et facétieux équilibre entre mélodies et bruitages qu’ils interprètent en direct sur scène, à la façon d’un concert, pendant la projection des films. L’aventure architecturale d’une fourmi subjuguée par le Taj Mahal, l’amusante complicité d’un lion et de son dompteur aux prises avec des moustiques, la merveilleuse histoire imaginaire et réelle d’une petite fille et d’un petit poisson, l’entraide en cascade d’une souris, d’un chat, d’un chien, d’une petite fille et de ses grands-parents, le pouvoir onirique d’une lettre reçue dans une case du coeur de l’Afrique… La variété des histoires recouvre des thèmes au fort pouvoir évocateur tels la persévérance, le rêve, la perception du monde, l’entraide, l’amitié, le partage. La partition sonore de Frédéric et Éric (musicien du groupe la tordue) y fait écho par une diversité de styles et de sons. Du côté des arrangements sont conviés : synthétiseur, guitare, ukulélé, Suzuki Andes (mélodica flûte), voix, gobelets, appeaux, pipeau à coulisse, sifflet, petites percussions… Sans oublier une généreuse dose d’humour et de malice.

Films : Chinti, Les piqûres et boutons de moustiques créent de vrais problèmes à Léo et Fred, The Tiny fish, La carotte géante, Flocon de neige.

Avec : Éric Philippon et Frédéric Hamon.

