Titre définitif* (*titre provisoire) C.C Juliette Drouet, 5 mars 2020 20:30, Fougères. Jeudi 5 mars 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 12€ – tarif réduit: 6€ 0299948365 Un savant mélange de mentalisme rock et de théâtre désopilant. La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 5 mars 2020 – 20h30 à 21h30

