Têtes Raides C.C Juliette Drouet, 11 décembre 2020 20:30, Fougères. Vendredi 11 décembre 2020, 20h30 Sur place Plein 30 € Demi 15 € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Les Têtes Raides reprennent la route pour fêter les 30 ans de Ginette ! Têtes Raides 30 ans de Ginette Plus de vente pour ce concert actuellement. Merci de nous contacter pour être sur liste d’attente. Plus d’informations ICI Les Têtes Raides reprennent la route pour fêter les 30 ans de Ginette ! Leurs spectacles sont une fête, ce spectacle sera un festin de compositions familières et originales !

Depuis 1987, Têtes Raides écument les salles et festivals accompagnés depuis le début d’une identité visuelle forte avec les illustrations des Chats Pelés. Les textes engagés, la voix grave et emblématique de Christian Olivier et les créations allant des arts graphiques à la musique font des Têtes Raides un groupe inimitable. 2020 sera une année intense avec la réédition complète de leur discographie, un album best-of accompagnant les 30 ans de Ginette, morceau phare du groupe. Ginette titre envoûtant et reconnaissable dès la première note. Ginette raisonne dans notre esprit longtemps après l’avoir entendu… Cet anniversaire n’est à manquer sous aucun prétexte ! Chant, Accordéon, Guitare Christian Olivier

Violoncelle Ann-Gaëlle Bisquay

Claviers Edith Bégout

Saxophone Grégoire Simon

Trombone, Guitare Pierre Gauthé

Guitare Serge Bégout

Batterie Jean-Luc Millot

Basse Pascal Olivier

Photos © Yves Malenfer

