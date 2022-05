SUR LA NAPPE C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

SUR LA NAPPE C.C Juliette Drouet, 16 mai 2018 14:30, Fougères. Mercredi 16 mai 2018, 14h30 Sur place 8.00€ adulte – 4.00€ enfant 0299948365 Chanson jeune public Paroles, musique, chant : Marion Rouxin; Arrangements, guitare, banjo, ukulélé : Eric Doria; Mise en scène : Alice Millet; Scénographie : Alexandra Vincens; Création lumière et sonorisation : Olivier Kinnig et François Le Pallec; Costumes : Myriam Rault Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses… Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune… Ce spectacle musical propose un univers sonore et visuel destiné aux petits. Il explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, et invite les enfants à un voyage gustatif et poétique. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 16 mai 2018 – 14h30 à 16h00

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

