Sophia Aram C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Sophia Aram C.C Juliette Drouet, 22 janvier 2020 20:30, Fougères. Mercredi 22 janvier 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 30€ – Tarif réduit: 15€ 0299948365 A mes amours Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la montée des extrêmes, Sophia poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine mercredi 22 janvier 2020 – 20h30 à 21h50

Détails Heure : 20:30 - 21:50 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Sophia Aram C.C Juliette Drouet 2020-01-22 was last modified: by Sophia Aram C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 22 janvier 2020 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine