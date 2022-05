Sens C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Sens C.C Juliette Drouet, 9 février 2020 16:00, Fougères. Dimanche 9 février 2020, 16h00 Sur place Tarif jeune public: adulte :8€ – enfant: 4€ 0299948365 Plongez dans un univers absurde où tous les codes sont bousculés. Suivons Claude, éternel enfant, au plus proche de son intimité et des rencontres dont sa vie sera faite. Retrouvons-le sur scène, vieilli, rempli de souvenirs, à l’intérieur desquels nous voyagerons en corps et sons, un monde jubilatoire, parfois absurde et surréaliste où tout semble permis. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine dimanche 9 février 2020 – 16h00 à 16h55

