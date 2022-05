R1R2 START C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

R1R2 START

Mardi 13 octobre 2020, 20h30
plein-tarif : 17 € Demi-tarif : 8,50 €

Que l'on soit novice ou expert du jeu vidéo, chacun sera surpris d'y trouver ses propres références.

R1R2 START Collectif FAIR-E – CCNRB / Cie YZ – Bouside Aït Atmane propose un véritable voyage dans un univers où le langage, né de la rencontre entre le 0 et le 1, a fait émerger un phénomène sur scène et retrace 30 ans de culture populaire issue des mondes du jeu vidéo

Sur scène, cinq danseur.euse.s nous plongent dans l'univers du gaming mais au-delà du virtuel, c'est bien ancré dans le réel que Bouside Aït-Atmane défend l'idée de communauté, de plaisir collectif et intergénérationnel.

C.C Juliette Drouet
rue du Gué Maheu 35300 Fougères

