R1R2 Start C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

R1R2 Start C.C Juliette Drouet, 9 avril 2020 20:30, Fougères. Jeudi 9 avril 2020, 20h30 Sur place Plein tarif: 17€ – Tarif réduit: 8,5€ 0299948365 Quand le jeu vidéo devient source d’inspiration ! Le jeu vidéo et la danse hip-hop sont à l’honneur dans R1R2 START ! Avec humour et tendresse, Bouside Ait Atmane détourne les références d’une génération qui a grandi avec une manette dans la main. Entre monde réel et virtuel, Super Mario, Princesse Peach ou encore les Lapins Crétins débarquent sur scène pour notre plus grand bonheur. C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine jeudi 9 avril 2020 – 20h30 à 21h25

Détails Heure : 20:30 - 21:25 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

R1R2 Start C.C Juliette Drouet 2020-04-09 was last modified: by R1R2 Start C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 9 avril 2020 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine