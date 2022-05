PONI HOAX C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

PONI HOAX C.C Juliette Drouet, 30 mars 2018 20:30, Fougères. Vendredi 30 mars 2018, 20h30 Sur place 12.00€ T.P – 6.00€ T.R 0299948365 Concert Enfants terribles du rock français, les Poni Hoax groupe formé par Laurent Bardainne en 2006 a sorti son quatrième album, « Tropical Suite ». A ceux qui les croyaient disparus, le groupe était en voyage loin de sa propre histoire, dans les faubourgs sombres de São Paulo, Capetown ou Bangkok. Laurent Bardainne a tout pensé pour permettre la construction de cette nouvelle épopée du groupe. Partir, fuir le cataclysme de leurs propres vies, établir un cadre de travail déconnecté. Fabriquer son propre mythe. Tropical Suite est l’histoire de ce voyage, de cette retraite. Chant : Nicolas Ker, clavier et composition : Laurent Bardainne, guitare : Nicolas Villebrun, basse : Arnaud Roulin, batterie : Vincent Taeger C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 30 mars 2018 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

PONI HOAX C.C Juliette Drouet 2018-03-30 was last modified: by PONI HOAX C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 30 mars 2018 20:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine