Plantec Trad C.C Juliette Drouet Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Plantec Trad C.C Juliette Drouet, 22 janvier 2021 21:30, Fougères. Vendredi 22 janvier 2021, 21h30 Sur place Tarif Unique Plein 5€ € resa.ccjd@fougeres-agglo.bzh Un album trad électro aux sonorités sans frontières Plantec Trad électro breizh Ce concert n’est pas en vente actuellement. Un album trad électro aux sonorités sans frontières Incontournable de la nouvelle scène bretonne, Plantec a su, au fil des 15 dernières années, imposer sa vision unique du Fest-Noz en tenant le pari de renouveler sans cesse leur univers. Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et envoûtantes, le groupe a créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriques et électroniques. En 2020, ils sortent leur 7e album “Hironaat” (métissé en breton). Concert organisé dans le cadre du festival des Flambées Celtik qui se déroulera du 22 janvier au 7 février sur les territoires de Couesnon Marches de Bretagne et Fougères Agglomération. Guitares Yannick Plantec

Bombardes Odran Plantec

Machines Claviers Djibril C.C Juliette Drouet rue du Gué Maheu 35300 Fougères 35300 Fougères Ille-et-Vilaine vendredi 22 janvier 2021 – 21h30 à 22h30 ©DR

Détails Heure : 21:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C.C Juliette Drouet Adresse rue du Gué Maheu 35300 Fougères Ville Fougères lieuville C.C Juliette Drouet Fougères Departement Ille-et-Vilaine

C.C Juliette Drouet Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Plantec Trad C.C Juliette Drouet 2021-01-22 was last modified: by Plantec Trad C.C Juliette Drouet C.C Juliette Drouet 22 janvier 2021 21:30 C.C Juliette Drouet Fougères fougères

Fougères Ille-et-Vilaine